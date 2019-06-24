Илон Маск анонсировал старт продаж билетов на Марс
24 июня 2019 17:44
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Один из подписчиков спросил Маска о сроках старта продаж билетов для первых посетителей Красной планеты. На что получил ответ:
Билеты появятся в продаже после того, как комический корабль Starship успешно вернётся с орбиты на Землю. В лучшем случае, он выйдет на орбиту Земли к 2020 году. Примерно тогда же стоит ждать и старта продаж билетов.
Грузовая миссия запланирована на 2022 год, а запуск первого экипажа планируется в 2024 году.
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