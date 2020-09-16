Художник предложил построить в США мавзолей и увезти туда тело Ленина

191

Дэвид Датуна вновь удивил мировую общественность. В прошлый раз он напомнил о себе в 2019 году, съев банан Маурицио Каттелана, проданный за $120 тыс. на ярмарке Art Basel в Майами, передает РБК.

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна выразил желание построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя, сообщает «РИА Новости».

Смысл этого арт-объекта художник объясняет происходящими в США изменениями и движением общества к социал-коммунистическим преобразованиям. «Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — говорится в сообщении пресс-службы художника.

На прошлой неделе будущее мавзолея на Красной площади оказалось в центре масштабной дискуссии. Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по его реиспользованию. В организации намеревались «архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут». Однако против конкурса выступили коммунисты, обвинив архитекторов в «нарушении исторической преемственности». В итоге конкурс отменили.

Американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна снискал популярность на международной арт-сцене в начале 2000-х благодаря провокационным работам с использованием линз от очков. Среди самых известных произведений Датуны — серия из государственных и региональных флагов, а также портрет Владимира Путина, составленный из изображений Моны Лизы (продан на ярмарке «Арт-Москва» за €269 тыс.) и портрет Натальи Водяновой, составленный из тысяч слов LOVE (продан за €600 тыс. представителю «Газпрома»).

В 2019 году Датуна снова шокировал (и повеселил) публику: он съел арт-объект художника Маурицио Каттелана на выставке современного искусства Art Basel. Экспонат назывался «Комик» и представлял собой банан, приклеенный к стене монтажным скотчем. Видео поедания банана Датуна выложил в Instagram.

Фото: DEAGOSTINI/GETTY IMAGES / РБК