Huawei продает бизнес по прокладке подводных интернет-кабелей и сокращает производство смартфонов
3 июня 2019 21:23
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По данным Financial Times, Huawei продала компанию Huawei Marine Systems, в которой владеет долей в 51%. Эта компания была основана в 2009 году и за 10 лет работы проложила свыше 50 тыс. км. Подводных кабелей в рамках 90 различных проектов. Связь с Huawei, которую американские власти подозревают в шпионаже в интересах Китая, усложнила работу Huawei Marine Systems – компании стало сложно получать заказы. Покупателем доли Huawei стала китайская компания Hengtong Optic-Electric, сумма этой сделки не раглашается.
Что же касается производства смартфонов, то издание South China Morning Post пишет, что компания Foxconn, осуществляющая сборку устройств Huawei остановила несколько производственных линий, поскольку Huawei сократила объем заказов. По всей видимости, так Huawei вынуждена была отреагировать на действия американских властей, которые поставили под угрозу весь бизнес китайской компании по производству Android-смартфонов.
SCMP отмечает, что в начале этого года Foxconn нанимала персонал, чтобы выполнить заказы Huawei по сборке смартфонов, спрос на которые рос. Huawei рассчитывала стать лидером на мировом рынке смартфонов к концу 2019 года, но теперь компания вынуждена пересматривать этот план, который может оказаться и вовсе невыполнимым в обозримой перспективе.
Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности. Вскоре Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в особый список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования.
После этого стало известно, что разорвать отношения с Huawei решили Microsoft и британский разработчик чипов ARM. Именно невозможность использовать технологии ARM может нанести самый серьезный удар по Huawei, лишив компанию возможности выпускать процессоры для своих смартфонов. Наконец, ассоциация SD Association исключила Huawei из своих рядов, лишив компанию возможности выпускать устройства с поддержкой карт памяти SD и microSD.
Недавно основатель и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что введенные в США ограничения не отразятся на бизнесе Huawei в сфере развития сетей 5G. По его словам, в ближайшие 2-3 года никто не сможет догнать китайскую компанию в этом направлении, а американские власти "недооценивают возможности Huawei". При этом он выступил против введения Китаем ответных санкций в отношении компании Apple.
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