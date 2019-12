Huawei отказалась от американских комплектующих

91

Ранее Huawei использовала комплектующие от американских поставщиков, таких как Qorvo Inc. (Северная Каролина) — производитель чипов для подключения смартфонов к вышкам сотовой связи. Среди партнеров Huawei были также компании Skyworks Solutions Inc. (штат Массачусетс), Broadcom Inc. (Сан-Хосе), производящая чипы для Bluetooth и Wi-Fi, а также Cirrus Logic Inc. (Техас), занимающаяся производством чипов для воспроизведения звука.В новых моделях Mate 30 используется аудиочипы голландской компании NXP Semiconductors NV. Анализ показал, что усилители мощности, поставляемые ранее Qorvo или Skyworks, были заменены HiSilicon — дочерней компанией Huawei, занимающейся разработкой микросхем. Другие комплектующие китайской корпорации теперь поставляют также тайваньская MediaTek и японская Murata.Представитель Huawei заявил WSJ, что компания «предпочитает продолжать интеграцию и покупать компоненты у американских партнеров», однако если это окажется невозможным из-за решений администрации США, у нее не будет другого выбора, кроме как найти альтернативные источники поставок.Стремление Huawei избавиться от зависимости от американских производителей выходит за рамки смартфонов, подчеркнул WSJ сотрудник компании по кибербезопасности. По его словам, Huawei научилась производить без американских компонентов базовые станции 5G, которые являются ключевой частью инфраструктуры, необходимой для высокоскоростной сети.По словам опрошенных экспертов, несмотря на то что Huawei смогла отказаться от американских чипов, смартфоны компании работают на операционной системе Android, созданной Google. При запуске в сентябре Mate 30 был первым крупным телефоном Huawei, выпущенным без предустановленных фирменных приложений Google. Ранее генеральный директор и основатель Huawei Рен Чжэнфэй сказал в интервью CNN, что его компания все еще может стать ведущим брендом смартфонов в мире, даже несмотря на лишение права пользоваться программным обеспечением и приложениями Google.В мае текущего года власти США внесли Huawei в черный список предприятий, которым ограничен доступ к американским товарам и технологиям. Этот шаг не позволил таким компаниям, как Qualcomm Inc. и Intel Corp., экспортировать чипы в Китай. Вашингтон считает, что Пекин через свое оборудование для сетей 5G, которое поставляет на американский рынок в том числе и Huawei, занимается шпионажем, подрывая тем самым национальную безопасность страны.