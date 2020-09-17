Хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили на Украину. Видео

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре определили победителя конкурса на лучшую концепцию памятника вальсу "На сопках Маньчжурии". 
В Струковском саду появятся входные ворота образца начала XX века
Лукашенко заявил, что госграница с Украиной также будет усилена.
Белоруссия усилит границы с Польшей, Литвой и Украиной
Уточняется, что ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
PR-менеджер певца Бориса Моисеева Кирилл Сурметов в четверг, 17 сентября, опроверг информацию СМИ о резком ухудшении состояния артиста.
Представитель Моисеева прокомментировал сообщения о его состоянии
Об этом профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в Facebook.
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Эта икона защищает жилище от пожаров и является покровительницей тех, кто ведет ежедневную борьбу с огнем – спасателей-огнеборцев.
Сызранские огнеборцы приняли участие в молебне в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»
Оценена работа региона, направленная на создание инфраструктуры для выявления и поддержки одаренных детей.
Началась разработка региональных мероприятий «Десятилетия детства» на период до 2027 года
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.19
0.26
EUR 88.63
-0.23
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты»
В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»
Ярмарка восточной кухни Ярмарка Вкусов - Чайхона 2020 ждет самарцев
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили на Украину. Видео

17 сентября 2020 17:56
170
Ранее кабмин Украины принял решение закрыть пункт пропуска на границе с Белоруссией в связи с запретом въезда иностранных граждан из-за распространения коронавируса.

Застрявшие на границе Белоруссии и Украины хасиды, нарядившись в украинские национальные костюмы, исполнили гимн Украины, чтобы их пустили в город Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, передает ТАСС. Об этом сообщил в четверг глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - написал он в Facebook, продемонстрировав соответствующее видео.

Хасиды стоят в белорусском лесу полукругом в красных шароварах и белых вышиванках, у всех на голове - казацкие шапки. Исполнив гимн, хасиды хором произносят: "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!"

По данным пограничников, на белорусско-украинской границе находится более 2 тыс. хасидов. 16 сентября кабинет министров Украины принял решение закрыть пункт пропуска на границе с Белоруссией в Черниговской области "Новые Яриловичи", через который паломники-хасиды пытались попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Решение было принято в связи с запретом въезда иностранных граждан на территорию Украины из-за распространения коронавируса.

Киев не откроет границу для хасидов

Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол в четверг заявил, что Украина не откроет границу для паломников-хасидов, которые не оставляют попытки попасть в Умань, и власти страны призывают их вернуться домой. "Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев. Исключений для хасидов не будет", - заявил Апостол в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Киев не собирается менять свое решение в будущем. Представитель МВД также сказал, что скоро начнется похолодание, поэтому паломникам стоит вернуться домой.

"Наша рекомендация - вернуться в Беларусь, купить билеты и направиться в свои страны", - посоветовал Апостол.

Посол Израиля на Украине Джоел Лион согласился с позицией Киева. "И мы им говорим, что они (хасиды) должны вернуться в Беларусь и оттуда - домой в Израиль, потому что на Украину въезжать нельзя. Вместе с равом Стамблером - Главой Федерации еврейских общин Украины <...> мы смогли доставить им еду и воду. Наш посол в Беларуси смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь, выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно - они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев", - сказал посол.

Умань является местом массового паломничества хасидов (приверженцев одного из направлений иудаизма) из разных стран мира. Там находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов - ребе Нахмана, умершего в 1810 году. Ежегодно во время главных еврейских праздников могилу ребе Нахмана посещают тысячи верующих, однако в нынешнем году паломничество было приостановлено из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1202
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1683
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2045
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2660
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3044
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
2951
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
797
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1432
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1345
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
2845
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5596
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5639
Весь список
В центре внимания
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
113
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
251
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
17 сентября 2020  12:04 
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона. Экономика региона
344
Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
17 сентября 2020  11:37 
Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
Это самый большой суточный показатель с начала заболеваний коронавирусом в регионе. Здравоохранение
529
Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
651
Весь список
Акценты
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
110
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
248
Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
647
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1097
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
1617
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1317
Весь список
Новости Тольятти
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
326
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
963
15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
625
Весь список