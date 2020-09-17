Хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили на Украину. Видео

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Застрявшие на границе Белоруссии и Украины хасиды, нарядившись в украинские национальные костюмы, исполнили гимн Украины, чтобы их пустили в город Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, передает ТАСС. Об этом сообщил в четверг глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - написал он в Facebook, продемонстрировав соответствующее видео.

Хасиды стоят в белорусском лесу полукругом в красных шароварах и белых вышиванках, у всех на голове - казацкие шапки. Исполнив гимн, хасиды хором произносят: "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!"

По данным пограничников, на белорусско-украинской границе находится более 2 тыс. хасидов. 16 сентября кабинет министров Украины принял решение закрыть пункт пропуска на границе с Белоруссией в Черниговской области "Новые Яриловичи", через который паломники-хасиды пытались попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Решение было принято в связи с запретом въезда иностранных граждан на территорию Украины из-за распространения коронавируса.

Киев не откроет границу для хасидов

Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол в четверг заявил, что Украина не откроет границу для паломников-хасидов, которые не оставляют попытки попасть в Умань, и власти страны призывают их вернуться домой. "Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев. Исключений для хасидов не будет", - заявил Апостол в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Киев не собирается менять свое решение в будущем. Представитель МВД также сказал, что скоро начнется похолодание, поэтому паломникам стоит вернуться домой.

"Наша рекомендация - вернуться в Беларусь, купить билеты и направиться в свои страны", - посоветовал Апостол.

Посол Израиля на Украине Джоел Лион согласился с позицией Киева. "И мы им говорим, что они (хасиды) должны вернуться в Беларусь и оттуда - домой в Израиль, потому что на Украину въезжать нельзя. Вместе с равом Стамблером - Главой Федерации еврейских общин Украины <...> мы смогли доставить им еду и воду. Наш посол в Беларуси смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь, выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно - они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев", - сказал посол.

Умань является местом массового паломничества хасидов (приверженцев одного из направлений иудаизма) из разных стран мира. Там находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов - ребе Нахмана, умершего в 1810 году. Ежегодно во время главных еврейских праздников могилу ребе Нахмана посещают тысячи верующих, однако в нынешнем году паломничество было приостановлено из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции.