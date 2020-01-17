Хафтар поблагодарил Путина за усилия по урегулированию в Ливии
17 января 2020 17:09
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"Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мой дорогой друг! Выражаю вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии", - говорится в письме.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Берлинская конференция по Ливии пройдет 19 января после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Фото: соцсети
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