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Хафтар поблагодарил Путина за усилия по урегулированию в Ливии

17 января 2020 17:09
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Халифа Хафтар выразил Владимиру Путину личную благодарность и признательность за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар выразил президенту России Владимиру Путину личную благодарность и признательность за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии, текст соответствующего письма приводит пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мой дорогой друг! Выражаю вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии", - говорится в письме.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.

Берлинская конференция по Ливии пройдет 19 января после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул. 



Фото:   соцсети
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