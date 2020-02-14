Greenpeace восприняла оскорбления президента Бразилии как похвалу
14 февраля 2020 20:59
110
— "Гринпис-Бразилия" сожалеет о неподобающем занимаемому посту поведении президента республики, — приводит ответ представителей экоактивистов ТАСС.
Как уточнили представители организации, они часто сталкиваются с "неуравновешенной реакцией самых различных персонажей", недовольных критикой в свой адрес за нанесение вреда окружающей среде.
— Это очередной такой случай. Недовольство тех, кто губит природу, звучит как похвала, — считают в организации.
Напомним, 13 февраля Жаир Болсонару назвал организацию мусором в ответ на критику в свой адрес. "Зелёных" не устроило исключение из Национального совета по Амазонии губернаторов региона и представителей общественности. Помимо этого представители "Гринписа" считают, что у новой структуры властей Бразилии нет чётких планов, целей и бюджетов на их реализацию.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
200
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
680
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2589
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1022
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2091
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1605
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
434
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1205
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1702
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1713
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2053
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3171
Мероприятия