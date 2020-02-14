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Жаир Болсонару назвал экологическую организацию мусором.
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Новости /  В мире  

Greenpeace восприняла оскорбления президента Бразилии как похвалу

14 февраля 2020 20:59
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Жаир Болсонару назвал экологическую организацию мусором.
В международной природоохранной организации "Гринпис" отреагировали на оскорбления со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, назвавшего её ранее в четверг мусором, передает life.ru.

— "Гринпис-Бразилия" сожалеет о неподобающем занимаемому посту поведении президента республики, — приводит ответ представителей экоактивистов ТАСС.

Как уточнили представители организации, они часто сталкиваются с "неуравновешенной реакцией самых различных персонажей", недовольных критикой в свой адрес за нанесение вреда окружающей среде.

— Это очередной такой случай. Недовольство тех, кто губит природу, звучит как похвала, — считают в организации.

Напомним, 13 февраля Жаир Болсонару назвал организацию мусором в ответ на критику в свой адрес. "Зелёных" не устроило исключение из Национального совета по Амазонии губернаторов региона и представителей общественности. Помимо этого представители "Гринписа" считают, что у новой структуры властей Бразилии нет чётких планов, целей и бюджетов на их реализацию. 
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