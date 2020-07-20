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Госсекретарь Майк Помпео обвинил главу Чечни в нарушении прав человека, в том числе пытках и казнях. Кадырову и ему семье запрещен въезд в США.
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Новости /  В мире  

Госдеп США объявил о включении Кадырова в черный список

20 июля 2020 20:20
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Госсекретарь Майк Помпео обвинил главу Чечни в нарушении прав человека, в том числе пытках и казнях. Кадырову и ему семье запрещен въезд в США.
Госдепартамент США внес в черный список главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова из-за «грубых нарушений прав человека». Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает РБК.

Ограничения в отношении Кадырова вводятся в соответствии с разделом 7031 закона о финансировании Государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программах 2020 года.

Согласно этому положению госсекретарь США должен запретить въезд в страну иностранному госслужащему, если есть достоверная информация о том, что он прямо или косвенно участвовал в коррупции или нарушении прав человека.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отметил Помпео.

По его словам, санкции затронут жену главы Чечни Медни Кадырову, а также его дочерей Айшат и Карину (Хадижат). США намерены способствовать тому, чтобы их страны-единомышленницы вводили такие же ограничения.

В заявлении Госдепа также говорится, что Кадыров угрожал двум журналистам в связи с освещением ими пандемии коронавируса. Помимо этого ведомство осуждает «решения российских федеральных властей подвергнуть цензуре статьи, неблагоприятно освещающие ответные меры правительства на пандемию».

На сообщение о санкциях Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках. Иллюстрация сопровождается подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»




Фото: пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики / ТАСС / РБК
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