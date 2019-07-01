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Города в мексиканском штате Халиско засыпало градом: высота сугробов достигала полутора метров

1 июля 2019 18:50
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В результате оказались заблокированы улицы и дома, а автомобили просто не могли проехать. Повреждены некоторые здания, а в помещениях на первых этажах было по колено града.
В ночь на 30 июня стихия нанесла удар по мексиканскому штату Халиско. На город Гвадалахара, который является его административным центром, и пригород Тлакепаке обрушился сильный град. В населенных пунктах образовались сугробы, высота которых превышала один метр, а в некоторых местах достигала полутора метров, сообщает newsru.com со ссылкой на Stormnews.

В результате оказались заблокированы улицы и дома, а автомобили просто не могли проехать. Повреждены некоторые здания, а в помещениях на первых этажах было по колено града. По словам местных властей, ранее такого здесь никогда не происходило.

Удивлению горожан не было предела, учитывая высокую температуру воздуха, которая в последние дни держится в Гвадалахаре на уровне 27-28 градусов по Цельсию, отмечает ТАСС.

Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро написал в Twitter, что "никогда не видел чего-либо подобного в Гвадалахаре". "Посмотрите на град, больше похожий на снегопад, и задайтесь вопросом, действительно ли в настоящее время происходит изменение климата на планете. Мы ранее не сталкивались с подобными природными явлениями", - подчеркнул он.

В Гвадалахаре были повреждены в общей сложности более 200 домов и 50 автомобилей, повалены десятки деревьев, блокировано движение на многих улицах. Согласно предварительным данным властей, никто из жителей города не пострадал.

К ликвидации последствий удара стихии пришлось привлечь подразделения военнослужащих. К настоящему моменту удалось очистить около 70% территории, заваленной льдом.

Видео и фото здесь.
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