Города в мексиканском штате Халиско засыпало градом: высота сугробов достигала полутора метров
1 июля 2019 18:50
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В результате оказались заблокированы улицы и дома, а автомобили просто не могли проехать. Повреждены некоторые здания, а в помещениях на первых этажах было по колено града. По словам местных властей, ранее такого здесь никогда не происходило.
Удивлению горожан не было предела, учитывая высокую температуру воздуха, которая в последние дни держится в Гвадалахаре на уровне 27-28 градусов по Цельсию, отмечает ТАСС.
Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро написал в Twitter, что "никогда не видел чего-либо подобного в Гвадалахаре". "Посмотрите на град, больше похожий на снегопад, и задайтесь вопросом, действительно ли в настоящее время происходит изменение климата на планете. Мы ранее не сталкивались с подобными природными явлениями", - подчеркнул он.
В Гвадалахаре были повреждены в общей сложности более 200 домов и 50 автомобилей, повалены десятки деревьев, блокировано движение на многих улицах. Согласно предварительным данным властей, никто из жителей города не пострадал.
К ликвидации последствий удара стихии пришлось привлечь подразделения военнослужащих. К настоящему моменту удалось очистить около 70% территории, заваленной льдом.
Видео и фото здесь.
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