Гонщик "Формулы-2" погиб во время соревнований в Бельгии
1 сентября 2019 20:08
139
Следовавший за ним американец эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. В результате аварии машина француза разлетелась на две части, а болид Корреа перевернулся.
На место происшествия незамедлительно выехали бригады скорой медицинской помощи, а пострадавшие были доставлены в медицинский центр. Юбер скончался от полученных травм, Корреа находится в стабильном состоянии: у него сломаны обе ноги, также пострадал позвоночник.
Юбер занимал восьмое место в зачете "Формулы-2", он дважды побеждал на этапах Гран-при. Также француз является победителем чемпионата GP3.
Организаторы серии приняли решение отменить воскресную гонку из-за гибели Антуана. Следующий этап серии "Формулы-2" состоится с 6 по 8 сентября в Италии.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
451
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
336
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
296
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
538
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1405
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
681
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2179
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
388
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
660
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
473
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
628
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
1019
Мероприятия