Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

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По последним данным, в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом."После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", - говорится в сообщении.Отмечается, что лица, сопровождавшие генерала помещены в карантин, а сам генерал "чувствует себя хорошо".