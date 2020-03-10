Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
10 марта 2020 21:40
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По последним данным, в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.
"После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лица, сопровождавшие генерала помещены в карантин, а сам генерал "чувствует себя хорошо".
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