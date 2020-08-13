Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы людей на акциях протеста

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике, которые проходят пятый день после президентских выборов, передает ТАСС.
"Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу", - сказал он в четверг в эфире телеканала ОНТ.
Юрий Караев потребовал, чтобы освещавшие акции протеста в республике журналисты, которые были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания (ИВС), были выпущены в первую очередь.
"Мое первое распоряжение - с журналистами, попавшими в ИВС в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - прим. ТАСС) разбирайтесь в первую очередь и выпускайте первыми", - сказал он.
По его словам, он "всегда против любого насилия над журналистами".
Глава МВД добавил, что не считает нынешнюю ситуацию в стране революцией.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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