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Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы людей на акциях протеста

13 августа 2020 23:27
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Юрий Караев не считает нынешнюю ситуацию в стране революцией.
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике, которые проходят пятый день после президентских выборов, передает ТАСС.

"Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу", - сказал он в четверг в эфире телеканала ОНТ.

Юрий Караев потребовал, чтобы освещавшие акции протеста в республике журналисты, которые были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания (ИВС), были выпущены в первую очередь.

"Мое первое распоряжение - с журналистами, попавшими в ИВС в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - прим. ТАСС) разбирайтесь в первую очередь и выпускайте первыми", - сказал он.

По его словам, он "всегда против любого насилия над журналистами".

Глава МВД добавил, что не считает нынешнюю ситуацию в стране революцией.



Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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