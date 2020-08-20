Глава МИД Белоруссии заявил о поступающих в адрес его семьи угрозах

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"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - говорится в обращении министра к белорусским дипломатам, которое размещено в четверг на сайте МИД республики.Глава МИД отметил, что происходящие в стране события не могут никого оставить безучастным. "Мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие", - отметил он.Он добавил, что и ему лично также предлагали определиться с личной его позицией. "А вы за белых или за красных?". Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. <...> Но в целом спасибо запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас - тех, кто действительно хотел бы добра Родине", - подчеркнул Макей.Никто не отрицает необходимость перемен в Белоруссии, но они не должны происходить путем революций, говорится в заявлении министра иностранных дел республики, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства."Перемены нужны, этого никто не отрицает, - подчеркнул он. - Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше".Как отметил Макей, Белоруссия переживает, "наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории". "Речь на самом деле идет о сохранении государственности", - добавил он."Пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее, - продолжил министр. - Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга - человек, земляк, партнер и целый мир, а не красный или белый".Макей призвал своих коллег не вносить раскол в коллектив на фоне ситуации в стране."Не забывайте свое профессиональное призвание, - сказал глава МИД. - Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа". "Ну а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию - не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца", - добавил он.Глава МИД отметил, что "каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию". "Без горячего сердца в нашей профессии никак, - продолжил он. - Но и без трезвого взгляда на ситуацию тоже. Часть нашей работы - созидать и достигать согласия".Министр подчеркнул, что нельзя слепо следовать за массами. "Всегда анализируйте ситуацию, - призвал он. - Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете".Интересы Белоруссии во внешней политике не меняются во время кризиса, говорится в заявлении Макея."В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси, - указал министр, комментируя сложившуюся в стране ситуацию. - Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут".Макей отметил, что страна столкнулась с угрозой потери государственности, признал, что перемены нужны, но достигаться они должны не ценой революций.Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON/ТАСС