Германия решилась на локдаун

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Власти Германии примут решение о новом локдауне 13 декабря на видеосовещании, жесткий карантин может начать действовать 15 или 16 декабря. На скорейшем ужесточении антиковидных мер настаивает немецкий канцлер Ангела Меркель, пишет Business Insider.

Пока в правительстве не могут решить вопрос с работой детсадов - Меркель намерена их закрыть до 10 января, а власти регионов настаивают на продолжении работы дошкольных заведений. Школьников решено отправить на удаленку в первой декаде января.

В домашних посиделках разрешат участвовать компаниям, в которых собрались не более пяти человек из двух семей. На Рождество, с 24 по 26 декабря, численность празднующих разрешат увеличить до 10 человек, но они все должны быть родственниками. Также будет запрещено употребление спиртных напитков в общественных местах и продажа пиротехники.

Пока в стране действует мягкий карантин - работают детские сады и школы, ТЦ и магазины с непродовольственными товарами .

Добавим, в Германии за минувшие сутки отмечено 28 438 новых случаев коронавируса, за все время пандемии заболели 1,3 млн человек, пишет anews.com.