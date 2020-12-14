Германия решилась на локдаун

Власти Германии примут решение о новом локдауне 13 декабря на видеосовещании, жесткий карантин может начать действовать 15 или 16 декабря. На скорейшем ужесточении антиковидных мер настаивает немецкий канцлер Ангела Меркель, пишет Business Insider.
Пока в правительстве не могут решить вопрос с работой детсадов - Меркель намерена их закрыть до 10 января, а власти регионов настаивают на продолжении работы дошкольных заведений. Школьников решено отправить на удаленку в первой декаде января.
В домашних посиделках разрешат участвовать компаниям, в которых собрались не более пяти человек из двух семей. На Рождество, с 24 по 26 декабря, численность празднующих разрешат увеличить до 10 человек, но они все должны быть родственниками. Также будет запрещено употребление спиртных напитков в общественных местах и продажа пиротехники.
Пока в стране действует мягкий карантин - работают детские сады и школы, ТЦ и магазины с непродовольственными товарами .
Добавим, в Германии за минувшие сутки отмечено 28 438 новых случаев коронавируса, за все время пандемии заболели 1,3 млн человек, пишет anews.com.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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