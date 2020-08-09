Генсек ООН: ядерную войну нельзя выиграть

Обращение было прочитано в ходе траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки.
Мир должен вернуться к пониманию того, что ядерную войну нельзя выиграть, и обратить вспять тенденцию к нарушению соглашений о ядерном разоружении. Об этом говорится в обращении генсека ООН Антониу Гутерриша, которое было прочитано в ходе траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки, передает Радио Маяк.
«К сожалению, три четверти века спустя после того, как этот город был сожжен атомной бомбой, ядерная угроза вновь начала нарастать. Ядерное оружие модернизируется, становится более скрытным, точным и быстрым. Отношения между ядерными государствами ненадежные», — признал генсек. Мероприятия в Парке мира Нагасаки начались с символического подношения венков к памятнику жертвам трагедии. Затем в момент, когда 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы, сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США, наступила минута молчания.
В этом году из-за пандемии коронавируса программу церемонии, а также число приглашенных гостей пришлось сократить. По данным администрации города, на ней присутствовали представители около 70 иностранных государств, в том числе российские дипломаты.
Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тыс жителей, город был практически стерт с лица Земли.
Добавить комментарий