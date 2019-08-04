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Новости /  В мире  

Французскому изобретателю удалось со второй попытки пересечь Ла-Манш на летающей доске

4 августа 2019 15:56
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Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял 25 июля, однако она закончилась неудачей.
Французский инженер Франки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске. Прямую трансляцию его полета в воскресенье вел телеканал BFM, передает newsru.com со ссылкой на ТАСС.

Запата стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт примерно в 8:15 (9:15 по Москве) под аплодисменты поклонников. На преодоление маршрута длиной 35 километров у изобретателя ушло около 24 минут, в 8:39 он приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания). Во время полета он успешно приземлялся на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки.

Телезрители наблюдали не только триумф изобретателя, но и момент, когда он расплакался от радости. Первый звонок он сделал своей жене Кристель, которая была на месте старта и с нетерпением ждала новостей о перелете.

Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял 25 июля, однако она закончилась неудачей. Из-за сильной качки дозаправочной платформы пилот не смог на нее приземлиться и упал в воду. В этот раз француз использовал платформу больших размеров.

Летающая платформа Flyboard Air, также известная как ховерборд или флайборд, снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, которые позволяют ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч, а без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, - до 400 км/ч. Двигатели работают на авиационном керосине и в обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут. Платформа может использоваться на высоте до 3 - 3,5 км.

Запата начал спортивную карьеру с гонок на катерах и водных мотоциклах. Он одерживал победы, неоднократно был чемпионом Европы, а в 2011 году начал проектировать "летающую доску" с реактивным двигателем. В 2012 года он сделал "доску" на гидрореактивной тяге, а затем стал конструировать летательный аппарат с реактивным двигателем на авиационном горючем. В 2016-м году он смог начать полеты.

По словам Запаты, источником вдохновения для него послужил подвиг французского изобретателя и авиатора Луи Блерио, который 25 июля 1909 года стал первым пилотом, перелетевшим через Ла-Манш. На преодоление пути в 37 км у него ушло 37 минут. 
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