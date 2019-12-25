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Новости /  В мире  

Физики показали телепортацию между чипами

25 декабря 2019 23:57
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Фотон исчез и появился в другом месте на расстоянии десяти метров от исходной точки.
Учёные впервые провели эксперимент по квантовой телепортации между двумя чипами, передает life.ru со ссылкой на Nature Physics. Сообщается, что до сих пор удавалось проделать это только в пределах одной микросхемы. В ходе опыта телепортировали фотон. Кремниевые чипы были в 10 метрах друг от друга. В системе участвуют передатчик и приёмник, соединённые оптоволоконным кабелем.

Сначала устройство сгенерировало "запутанные" фотоны — то есть такие, что изменение состояния одного из них немедленно влияет на состояние другого. А дальше процесс идёт примерно по следующей схеме: один из фотонов отправляется по кабелю и несёт с собой информацию о состоянии оставшегося позади "напарника". По прибытии специальный прибор — интерферометр — считывает данные об этом "напарнике" и воссоздаёт его у себя. Отмечается, что точность измерений составляет 0,885, а если провести телепортацию внутри одного чипа — 0,906. Идеалом при этом является 1.

Разработчики уверены, что этот опыт будет полезен для создания квантовых компьютеров и квантовых коммуникационных сетей, то есть принципиально новых систем связи. 
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