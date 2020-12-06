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Финский полицейский, исполнивший советскую песню, побил рекорды просмотров на YouTube

6 декабря 2020 14:44
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Ролик стал самым популярным в стране по итогам 2020 года.

Финский полицейский, исполнивший популярную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь", побил рекорд по количеству просмотров на YouTube, передает Лайф.

По данным Google, ролик, записанный старшим констеблем Петрусом Шродерусом из города Оулу, стал самым популярным в Финляндии видео по итогам 2020 года — его посмотрели более 2,7 миллиона раз. Об этом написало интернет-издание Yle.

Полицейский растопил сердца миллионов людей, распевая в разгар пандемии на опустевших улицах родного города Оулу. Как отметило издание, Шродерус не простой констебль — в начале 2000-х он выиграл престижный конкурс исполнителей имени Тимо Мустакаллио и пел в Национальной опере Финляндии вплоть до 2012 года, однако позже решил снова вернуться в полицию.

Обладающий прекрасным тенором Петрус объяснил, что снять видео его подтолкнул тяжёлый развод, который пришёлся как раз на разгар пандемии коронавируса. По словам старшего констебля, спев на финском языке песню Эдуарда Колмановского, он хотел напомнить людям и самому себе о том, что впереди всех ждут светлые времена. Кроме того, за своё исполнение Шродерус был награждён серебряной медалью "За заслуги".

 

Фото:   соцсети

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