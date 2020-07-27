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FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США

27 июля 2020 15:52
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США стали считать Китай основной угрозой, хотя это Россия «бросила вызов» Западу присоединением Крыма, пишет Financial Times. В Вашингтоне надеются расколоть союз Москвы и Пекина.
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT), передает РБК.

Газета отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения, несмотря на то что именно Россия «бросила прямой вызов западно ориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году.

И, как отмечает FT, Пекин действует в соответствии с новой ролью — его угрозы и требования сопровождаются «все более воинственным тоном». Взаимодействие же Москвы с Пекином усилилось после введения западных санкций из-за присоединения Крыма, напоминает газета.

В некоторых кругах США рассчитывают на то, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю. На это указывает не только смена ролей, а косвенные признаки того, что связь Москвы и Пекина не так прочна, как кажется на первый взгляд, пишет газета.

Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля заявил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином. Заместитель госсекретаря Стивен Бигун ранее говорил FT, что США следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях России с Китаем. По мнению Бигуна, обе страны связывает взаимная решимость бросить вызов США. В свою очередь, Элбридж Колби, ранее занимавший высокий пост в Пентагоне, указывает, что Вашингтону следует уменьшить количество раздражителей в отношениях с Москвой, чтобы добиться охлаждения отношений России и Китая.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что США решили «спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая». «И вот это, я вас могу заверить, у них не получится», — заверяла Захарова.

В качестве примера, указывающего на наличие проблем в российско-китайских отношениях, FT приводит тот факт, что министр иностранных дел Сергей Лавров пропустил видеоконференцию в рамках инициативы «Один пояс, один путь», вместо него российскую сторону представлял посол по особым поручением Кирилл Барский.

Кроме того, пишет FT, во время празднования 160-летней годовщины основания Владивостока китайские интернет-пользователи обвинили Россию в том, что город расположен на землях, ранее принадлежавших Китаю.

Опрошенные газетой эксперты считают наивным представление о том, что Вашингтон сможет настроить Москву против Пекина. В то же время, по мнению Бобо Ло, бывшего заместителя посла Австралии в России, а ныне сотрудника австралийского Института Лоуи (занимается независимыми политическими исследованиями, назван по фамилии его основателя Фрэнка Лоуи), России сохранение существующего мирового порядка почти ничего не дает, в то время как Китай является основным его бенефициаром и лишь стремится несколько скорректировать ситуацию, чтобы занять более значимую позицию.

Противостояние США и КНР обострилось на фоне пандемии коронавируса. Трамп обвинил Пекин в распространении инфекции по миру, Всемирную организацию здравоохранения он назвал «марионеткой» в руках китайского руководства. Позже американский лидер решил отказаться от финансирования организации и потребовал от нее доказать свою независимость от Китая.


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