Европейские космонавты откажутся от полетов к МКС на российских «Союзах»
26 августа 2019 21:43
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«К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на «Союзе». В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — сказал он в ходе Евразийского аэрокосмического конгресса в Москве.
21 июля корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС. На его борту были космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, а также американский астронавт Эндрю Морган (NASA) и итальянец Лука Пармиано (ЕКА).
На МКС прибывший экипаж обслуживает бортовые системы, работает с грузовыми кораблями из разных стран и проводит фото- и видеосъемку.
Спустя несколько дней «Союз МС-14» не смог в установленное время пристыковаться к МКС. На его борту находился робот Федор. Корабль отвели на безопасное расстояние от станции. 27 августа проведут вторую попытку стыковки.
На данный момент российские «Союзы» являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. Разработку пилотируемых шаттлов сейчас ведут в США компании Boeing и SpaceX.
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