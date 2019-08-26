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Новости /  В мире  

Европейские космонавты откажутся от полетов к МКС на российских «Союзах»

26 августа 2019 21:43
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На данный момент российские «Союзы» являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. Разработку пилотируемых шаттлов сейчас ведут в США.
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от полетов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз». Об этом сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, передает РБК со ссылкой на ТАСС.

«К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на «Союзе». В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — сказал он в ходе Евразийского аэрокосмического конгресса в Москве.

21 июля корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС. На его борту были космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, а также американский астронавт Эндрю Морган (NASA) и итальянец Лука Пармиано (ЕКА).

На МКС прибывший экипаж обслуживает бортовые системы, работает с грузовыми кораблями из разных стран и проводит фото- и видеосъемку.

Спустя несколько дней «Союз МС-14» не смог в установленное время пристыковаться к МКС. На его борту находился робот Федор. Корабль отвели на безопасное расстояние от станции. 27 августа проведут вторую попытку стыковки.

На данный момент российские «Союзы» являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. Разработку пилотируемых шаттлов сейчас ведут в США компании Boeing и SpaceX.


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