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Это самая дорогая версия компьютерной игры в мире. В комплекте суперкар и полёт в космос

15 августа 2020 21:24
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В современном мире всем уже давно очевидно, что видеоигры – это искусство. Как и любое искусство, фильмы, музыка или картины, они стали предметом коллекционирования.
Автор Рустам Багримов / iphones.ru

В современном мире всем уже давно очевидно, что видеоигры – это искусство. Как и любое искусство, фильмы, музыка или картины, они стали предметом коллекционирования.

И сейчас я говорю не об огромных бэклогах купленных с 90% скидкой игр в Steam, которые с развитием скоростного Интернета сменили битком набитые дисками полки.

Настоящие коллекционеры всегда готовы заплатить за эксклюзивность. И конечно же, издатели игр этим пользуются, выпуская специальные версии для фанатов, не жалеющих денег на любимое хобби.

Какие бывают коллекционные версии игр

Обычно коллекционки представляют собой чуть покрасивее упакованный вариант игры. Часто в комплект входят дополнительные материалы типа артбуков или отдельного диска с саундтреком.

Встречаются фигурки любимых персонажей в различном масштабе. Временами кладут что-то совсем экзотическое, от прибора ночного видения до реплики гаджета Pip-Boy или силовой брони из Fallout.

Стоит это удовольствие, как правило, пару сотен долларов. Недешево, но и не то чтобы нереально дорого. Зачастую цена, особенно на вторичном рынке, вырастает из-за ограниченного тиража. Но некоторые издания стоят особняком даже в мире коллекционок – как по составу, так и по цене.

И сейчас я покажу вам самое дорогое на данный момент коллекционное издание компьютерной игры в истории человечества.

Это специальная версия «стрелялки» Saints Row IV, выпущенная в единственном экземпляре. Стоит ОДИН МИЛЛИОН долларов.

Что это за игра такая?

Серия Saint’s Row, существующая с 2006 года, могла бы стать всего лишь клоном GTA. По сути, она им и является, если бы не одно «но» – невероятная трэшовость происходящего. В хорошем смысле этого слова.

Стереотипные бандиты самых разных рас и национальностей, мировые заговоры, мегакорпорации, пришельцы, невероятные гаджеты и пушки – ни в одной части GTA вы такого не найдете.

Поэтому совершенно неудивительно, что в 2013 году именно игра этой серии, Saints Row IV, получила коллекционное издание Super Dangerous Wad Wad edition. Не путать с Wub Wub – обычной коллекционкой за сотню баксов.

Технически Wad Wad по сей день остается самым дорогим коллекционным изданием игры в истории. Надо ли говорить, что его так и никто и не купил. Наверняка авторы отдавали себе отчет, что подобное издание будет воспринято скорее как шутка и попытка раздуть хайп. Что, впрочем, вполне удалось.

С другой стороны, были и другие подобные версии игр. Например, GRID 2 с полноразмерной машиной или Dying Light с бункером от зомби-апокалипсиса.

Хотя их цена ограничивалась какими-то сотнями тысяч долларов.

Что входит в комплект Saints Row IV Super Dangerous Wad Wad edition

1. Cама игра в версии Commander-in-Chief Edition
От обычной отличается внутриигровым контентом с характерным для серии градусом безумия – звездно-полосатой пушкой ‘Merica, костюмом Дяди Сэма и самолетом в виде американского орла.

2. Полноразмерная реплика дабстеп-пушки
Не какая-то там мелочь из Wub Wub 30 см в длину, а серьезное оружие для настоящих фанатов. Таких в мире всего три штуки.

3. Полет в космос с компанией Virgin Galactic
Интересно, вернули бы деньги, если бы кандидат не прошел по здоровью?

4. Пластическая операция
Покупатель сам выбирает, какую часть тела нужно изменить, чтобы стать похожим на героя любимой игры.

5. Покупка капсульного гардероба
Шоппинг с персональным ассистентом. Тоже явно задумано, чтобы закосить под «Святого», но четко не обговаривается.

6. День тактической тренировки с настоящим спецназом
В программе есть миссия с участием в освобождении заложников. Правда непонятно, в качестве кого.

7. По семь ночей на двоих в дорогих отелях

Купил такую коллекционку – отдыхай, как царь. Можно пожить неделю в Burj Al-Arab в Дубае (Номер Top Royal Suite) и Jefferson Hotel в Вашингтоне, округ Колумбия.

Можно взять с собой друга или жену, если она спокойно отнесется к покупке. Перелеты первым классом включены.

8. Lamborghini Gallardo
Вместе с тачкой выдают годовое членство в клубе владельцев суперкаров.

9. Toyota Prius с годовой страховкой
Зачем, когда уже есть Gallardo? Просто можно другу подарить.

Такой вот милый комплектик. Даже жаль, что никто не купил – очень хотелось бы посмотреть на такого человека.

Стоила ли эта коллекционка своих денег?

Как выяснилось, нет. На сайте ArsTechnica посчитали общую стоимость всего комплекта при покупке по отдельности, и она составила чуть меньше 630 тысяч долларов.

Самыми дорогими оказались Lamborghini и полет в космос (по $250 000). Поэтому вполне возможно, что тысяч за 500 долларов такой бандл бы купили. Кстати, даже в этом случае он бы все равно остался самым дорогим в истории.

К сожалению, в данный момент разработчики сняли этот бандл с продажи. Тем не менее, дороже коллекционки мир ещё не видел.

Что же касается коллекционок вообще – они определенно не для всех. Но не стоит указывать людям, как тратить их деньги. Если это хобби приносит удовольствие и человек может себе это позволить – он ни перед кем не должен отчитываться. 



Фото:    iphones.ru
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