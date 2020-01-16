Эму оккупировали город в Австралии и уже полгода отказываются уходить

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Крупные нелетающие птицы всегда жили в кустарниках, окружающих небольшой город Наннуп, население которого составляет около 1300 человек. Однако в середине прошлого года произошло нечто экстраординарное, что вынудило птиц выйти в центр города.С тех пор пернатые никуда не уходят, рассказал Тони Дин, президент городского совета. По его словам, в городе бродит около трёх семейств эму, в общей сложности их количество составляет от 20 до 40 птиц. Старшие эму откладывали яйца около восьми-девяти месяцев назад и привели своих птенцов, которые тогда достигали всего нескольких сантиметров в высоту, в город.Теперь "птенцов" просто невозможно не заметить, они ростом около полуметра. Птицы повсюду оставляют помёт и перья, пируют на огородах жителей и бродят по главным дорогам и переулкам.Неясно, что привело эму в город, но Тони Дин выразил мнение, что птицы каким-то образом поняли, что жизнь рядом с людьми в городе обеспечивает им лёгкую пищу и при этом минимизирует количество естественных хищников.— В сезон у нас много фруктов, слив, персиков и яблок, а также в огородах много овощей. Много готовой еды в наличии, — уточнил Тони Дин.Эму разделили город на два лагеря: одну сторону заняли недовольные жители, у которых поедены кусты роз и фруктовые деревья, другую заняли те, кто считает, что эму приносят в город нечто уникальное.В ответ на жалобы городской совет предложил несколько способов сдерживать пернатых. Например, использовать громкие звуки или опрыскивать их шлангами с высоким давлением. Предложения были встречены с негодованием со стороны некоторых защитников эму, которые обвинили совет в поощрении жестокого обращения с животными и в посягательстве на естественные экосистемы.В итоге единственное действие, которое предпринял город, — это установка дорожных знаков для информирования водителей "Осторожно, эму!". Птицы хоть и не представляют опасности для людей, однако могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. В городе есть мельницы и винодельни, а это значит, что на дорогах время от времени проезжают большие грузовики, перевозящие 100-тонные грузы. При таких обстоятельствах один поворот может привести к катастрофической аварии.Фото из открытых источников