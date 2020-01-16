Эму оккупировали город в Австралии и уже полгода отказываются уходить
16 января 2020 23:18
27
Крупные нелетающие птицы всегда жили в кустарниках, окружающих небольшой город Наннуп, население которого составляет около 1300 человек. Однако в середине прошлого года произошло нечто экстраординарное, что вынудило птиц выйти в центр города.
С тех пор пернатые никуда не уходят, рассказал Тони Дин, президент городского совета. По его словам, в городе бродит около трёх семейств эму, в общей сложности их количество составляет от 20 до 40 птиц. Старшие эму откладывали яйца около восьми-девяти месяцев назад и привели своих птенцов, которые тогда достигали всего нескольких сантиметров в высоту, в город.
Теперь "птенцов" просто невозможно не заметить, они ростом около полуметра. Птицы повсюду оставляют помёт и перья, пируют на огородах жителей и бродят по главным дорогам и переулкам.
Неясно, что привело эму в город, но Тони Дин выразил мнение, что птицы каким-то образом поняли, что жизнь рядом с людьми в городе обеспечивает им лёгкую пищу и при этом минимизирует количество естественных хищников.
— В сезон у нас много фруктов, слив, персиков и яблок, а также в огородах много овощей. Много готовой еды в наличии, — уточнил Тони Дин.
Эму разделили город на два лагеря: одну сторону заняли недовольные жители, у которых поедены кусты роз и фруктовые деревья, другую заняли те, кто считает, что эму приносят в город нечто уникальное.
В ответ на жалобы городской совет предложил несколько способов сдерживать пернатых. Например, использовать громкие звуки или опрыскивать их шлангами с высоким давлением. Предложения были встречены с негодованием со стороны некоторых защитников эму, которые обвинили совет в поощрении жестокого обращения с животными и в посягательстве на естественные экосистемы.
В итоге единственное действие, которое предпринял город, — это установка дорожных знаков для информирования водителей "Осторожно, эму!". Птицы хоть и не представляют опасности для людей, однако могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. В городе есть мельницы и винодельни, а это значит, что на дорогах время от времени проезжают большие грузовики, перевозящие 100-тонные грузы. При таких обстоятельствах один поворот может привести к катастрофической аварии.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1490
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
520
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1373
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1135
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
728
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1649
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
755
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1188
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1269
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1512
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2601
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3154
Мероприятия