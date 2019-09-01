Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими её

159

Когда королева прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного охранника, к ней подошли американские туристы и поинтересовались, местная ли она. Елизавета дала утвердительный ответ.Тогда неугомонные путешественники умудрились спросить у неё, встречалась ли она когда-нибудь с королевой. Елизавета ответила, что лично она с королевой не встречалась.— А вот этот полисмен — да, — добавила она, кивнув в сторону своего охранника.Издание не уточняет, поняли ли туристы, что перед ними была глава британского престола.