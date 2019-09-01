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Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими её

1 сентября 2019 21:50
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Всё потому, что в Шотландии американцы умудрились поинтересоваться у королевы, местная она или нет.
Королева Великобритании Елизавета II пошутила над американскими туристами, которые её не узнали, сообщает life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Когда королева прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного охранника, к ней подошли американские туристы и поинтересовались, местная ли она. Елизавета дала утвердительный ответ.

Тогда неугомонные путешественники умудрились спросить у неё, встречалась ли она когда-нибудь с королевой. Елизавета ответила, что лично она с королевой не встречалась.

— А вот этот полисмен — да, — добавила она, кивнув в сторону своего охранника.

Издание не уточняет, поняли ли туристы, что перед ними была глава британского престола. 
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