Елизавета II использует только шесть из 775 комнат Букингемского дворца
29 октября 2019 22:04
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— Её Величество очень скромная дама и занимает всего несколько комнат: свою спальню, свою личную гостиную, свою гардеробную и ванную комнату, комнату для аудиенций, где она встречается с премьер-министром и другими высокопоставленными лицами, и имперскую комнату, которая является залом ожидания, — пишет Келли в своих мемуарах.
По словам портнихи, эти комнаты большими не назовёшь. Женщина признаётся, что даже после 25 лет службы во дворце её удивляет, когда бывшие придворные начинают рассказывать о комнатах, в которых они никогда не бывали.
Букингемский дворец был построен в 1703 году. В нём насчитывается 19 официальных и свыше 90 офисных помещений, 52 спальни для королевской семьи и гостей, 68 ванных комнат, 188 комнат и спален для прислуги, а также иные помещения.
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