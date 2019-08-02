Экземпляр первого издания "Гарри Поттера" продан за 34.5 тыс. долларов
2 августа 2019 09:00
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Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продан на аукционе за $34,5 тыс., сообщает телеканал CNN. Торги проводились аукционным домом Hansons.
При этом проданное издание содержит две редакционные ошибки, а при первичной продаже в 1997 году цена книги составляла 1 доллар 20 центов.
Книга лежала в шкафу около 20 лет, после чего ее владелица приняла решение собрать денежные средства для ремонта. Она пригласила специалиста, который оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера", сообщает Радио Маяк.
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