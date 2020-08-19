ЕС не признает выборы в Белоруссии. О чем договорились на саммите лидеры европейских стран

108

Участники саммита осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования, заявил Шарль Мишель.Они также пообещали в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских официальных лиц за "насилие, репрессии и фальсификацию выборов". По словам главы Евросовета, будет изучен "вопрос включения в санкционный список Лукашенко".ЕС также поддержал предложения ОБСЕ по поддержке диалога в Белоруссии между властью и оппозицией и выразил готовность содействовать этому диалогу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, заявил, что участники саммита выступили за повторное проведение в стране президентских выборов.Из конкретных мер принято решение выделить Белоруссии €53 млн. При этом, по словам главы Еврокомиссии, программы помощи будут распределены таким образом, чтобы деньги "шли не власти, а народу". Из этой суммы €2 млн будут направлены на поддержку "жертв репрессий", €1 млн - на поддержку общественных организаций и гражданского общества, а €50 млн должны быть направлены на борьбу с коронавирусом.Власти Белоруссии, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Сам Лукашенко говорил о готовности отдать часть своих полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой Конституции.Еще до выборов Лукашенко заявил, что не рассчитывает на международное признание итогов выборов, и призвал не пугать его санкциями.Фото: EPA-EFE/POOL / OLIVIER HOSLET / ТАСС