Дженифер Энистон взяла победу за лучшую женскую роль в Утреннем шоу. Тим Кук не остался равнодушным
22 января 2020 21:13
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Она играет журналистку Алекс Леви, одну из ведущих "Утреннего шоу".
Глава Apple Тим Кук поздравил актрису в Твиттере:
- Поздравляю Джен и всю команду Утреннего Шоу.
Фото: соцсети
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