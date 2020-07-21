Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов
21 июля 2020 21:07
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"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", - сказал он. По словам Мельникова, столь высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, еще к этому добавлены наказания за иные преступления.
Как рассказал правозащитник, моряки вину не признали. По их словам, они ранее прибыли в Турцию для работы: им обещали по €2 тыс. в месяц и отдельную оплату питания за работу на круизной яхте за перевозку туристов. "После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. В назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт", - отметил Мельников. В результате Семенов и Возниковцев были вынуждены пустить правонарушителей, при этом двигаясь с небольшой скоростью вдоль берега, всячески привлекая внимание береговой охраны. Когда же ее сотрудники подошли к яхте, россияне были задержаны, а позже обвинены в нелегальной перевозке мигрантов.
"При этом суд не обратил внимание на доводы россиян, а адвокат по назначению почти не общался с ними. Российский консул не пришел на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников", - добавил правозащитник. По его словам, сейчас родственники моряков собирают средства через соцсети на оплату адвокатов и иные нужды осужденных. "Оба родом из Ижевска. У Семенова малолетний ребенок и престарелая мать, у его товарища по несчастью тяжело болеет мать. И оба нуждаются в деньгах", - подчеркнул Мельников.
Он добавил, что зачастую по аналогичным обвинениям граждане ЕС и Турции в Греции освобождаются от наказания, так как в соответствии с Конвенцией по борьбе с нелегальной миграцией лицо, введенное в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности. "В настоящее время по аналогичным обвинениям в Греции содержатся под стражей более 20 россиян", - заключил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека.
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