Дональд Трамп завёл аккаунт на Twitch. Ждём стримы
13 октября 2019 18:14
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Первым стримом стало выступление президента на встрече с избирателями в Миннеаполисе. На момент написания новости на канал Трампа подписалось более 30 тысяч человек, а трансляцию просмотрело 132 тысячи пользователей.
Дональд Трамп активно использует социальные сети, распространяя своё влияние на различные слои общества. На его Twitter подписано уже больше 65 млн пользователей.
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