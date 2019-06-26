Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения
26 июня 2019 01:56
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— Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах она будет означать уничтожение, — предупредил он.
По словам Трампа, иранское руководство не знает слов "согласие" и "сострадание ", а понимает только "силу и мощь". В конце своего пламенного "твита" он припомнил недобрым словом своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном.
— Больше никакого Джона Керри и Обамы! — заключил Дональд Трамп.
Ранее иранский МИД обвинил Белый дом в разрушении всех международных механизмов, направленных на поддержание мира. А на днях Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана.
Новый виток эскалации между двумя странами спровоцировал эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, а по версии США, это произошло в международном воздушном пространстве.
Фото: pixabay
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