Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 26 июня, 02:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/06:
USD 62.52
-0.39
EUR 71.23
-0.37
Новости /  В мире  

Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения

26 июня 2019 01:56
58
Белый дом намерен разговаривать с иранским руководством только на языке
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против "чего-либо американского", передает life.ru. Об этом политик написал в своём твиттере.

— Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах она будет означать уничтожение, — предупредил он.

По словам Трампа, иранское руководство не знает слов "согласие" и "сострадание ", а понимает только "силу и мощь". В конце своего пламенного "твита" он припомнил недобрым словом своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном.

— Больше никакого Джона Керри и Обамы! — заключил Дональд Трамп.

Ранее иранский МИД обвинил Белый дом в разрушении всех международных механизмов, направленных на поддержание мира. А на днях Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана.

Новый виток эскалации между двумя странами спровоцировал эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, а по версии США, это произошло в международном воздушном пространстве. 


Фото:    pixabay
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
296
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
485
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
433
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
402
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
503
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
492
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
527
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
419
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
666
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
690
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
424
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
738
Весь список

Мероприятия
Игорь Комаров принял участие в закрытии первой смены лагеря «Гвардеец»
На открытых площадках Самары продолжается музыкальный фестиваль «Открытое небо – открытые сердца»
Всех желающих приглашают принять участие в фото-марафоне «Самара LIVE»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные