Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
6 октября 2019 15:38
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Фредериксен рассказывала о том, что государство купило у владельцев четырёх слонов. Однако оказалось, что у одной слонихи есть друг-верблюд, с которым они не расстаются, поэтому правительству пришлось приобрести и его. Политик не смогла сдержать смех, зачитывая доклад, а за ней уже начал смеяться весь зал.
Через пару минут, успокоившись, политики снова начали серьёзно обсуждать повестку.
Видео life.ru.
Фото: pixabay
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