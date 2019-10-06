Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

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Фредериксен рассказывала о том, что государство купило у владельцев четырёх слонов. Однако оказалось, что у одной слонихи есть друг-верблюд, с которым они не расстаются, поэтому правительству пришлось приобрести и его. Политик не смогла сдержать смех, зачитывая доклад, а за ней уже начал смеяться весь зал.Через пару минут, успокоившись, политики снова начали серьёзно обсуждать повестку.ВидеоФото: pixabay