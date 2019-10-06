Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 6 октября, 16:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/10:
USD 65.03
-0.1
EUR 71.35
0.05
Новости /  В мире  

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

6 октября 2019 15:38
78
Премьер-министр Дании вызвала приступ неконтролируемого хохота в зале, когда зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступала на открытии парламента и вызвала приступ неконтролируемого хохота в зале, когда зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных, передает life.ru.

Фредериксен рассказывала о том, что государство купило у владельцев четырёх слонов. Однако оказалось, что у одной слонихи есть друг-верблюд, с которым они не расстаются, поэтому правительству пришлось приобрести и его. Политик не смогла сдержать смех, зачитывая доклад, а за ней уже начал смеяться весь зал.

Через пару минут, успокоившись, политики снова начали серьёзно обсуждать повестку. 

Видео life.ru.


Фото:   pixabay

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
375
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
322
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
512
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
522
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
703
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
521
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
615
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1298
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
917
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1165
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1350
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
780
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет VI форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение»
В Самаре состоится Молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России
Фестиваль еды в Самаре - в топ-3 лучших на выходные
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные