Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 23 мая, 23:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/05:
USD 64.49
0.07
EUR 71.84
0
Искать
Новости /  В мире  

Девочка создала успешную компанию в 10 лет. Как это возможно

23 мая 2019 20:18
94
Ей гордятся Microsoft, Google и Мишель Обама.
Знакомьтесь, Самайра Мехта. На вид обычная девочка из провинциальной семьи. Но у неё есть одна особенность, которая сильно отличает ее от других детей. Мехта создала компанию CoderBunnyz, выпускающую популярную одноименную настольную игру, которая обучает 4-м основным концепциям кодирования, заработав на этом более $200 тысяч, передает iphones.ru со ссылкой на CNBC.

Концепцию Мехта разработала в 7 лет. Тогда отец, инженер Intel Ракеш Мехта, обучал девочку программированию, и она поняла, что хотела бы поделиться знаниями с другими в доступной форме.

Самайра зарабатывает в 10 лет больше, чем кто-либо. Ей гордятся Microsoft, Google и Мишель Обама.

Сюжет игры: кролик должен съесть морковку и дойти до финальной точки.

В ходе каждого раунда игроки обучаются сначала базовым принципам, вроде последовательностей и условных обозначений. А затем переходят к более сложным этапам, которые рассказывают про циклы, функции, стек, списки, параллелизм, наследование и многое другое.

После успеха CoderBunnyz Мехта выпустила вторую игру — CoderMindz. Её целью является обучение детей основам искусственного интеллекта и программированию на Java.

За последний год компания Мехты принесла основательнице более $200 тыс. или 13 млн рублей. Продано больше 6 тысяч игр.

Уже организована целая рабочая цепочка: Мехта наняла сотрудников для упаковки заказов, а Amazon занимается доставкой.

Сейчас CoderBunnyz и CoderMindz используются в школах, библиотеках и компаниях, вроде Facebook, Microsoft и Intel, где девочка периодически проводит семинары для работодателей и их детей. И рассказывает о том, как привлечь молодых людей к программированию.

Успех девочки заметили и другие важные представители индустрии. Директор по культуре Google Стейси Салливан уверена, что в будущем Мехта откроет свою большую компанию.

Салливан пригласила ее стать главным спикером на технологической конференции Diversity in Tech в Сан-Франциско. После этого Самайру звали выступить в Microsoft, а также на Girls’ Festival.

Мишель Обама написала восторженное письмо, в котором рассказала, как гордится подобными Самайре детьми.

Сейчас Самайра копит деньги на обучение в Стэнфорде и что-то отдаёт на благотворительность. Её ждёт большое будущее.

А еще вы можете последить за ее творчеством. На сайте CoderBunnyz девочка берет интервью у людей из технологической, образовательной, игровой и других сфер.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
483
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
442
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14564
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
572
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
611
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1412
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
403
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
511
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
467
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
889
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
809
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
748
Весь список

Мероприятия
В транспортном предприятии «Самара Авто Газ» прошел День открытых дверей
В киноклубе «Треугольник» пройдет Всемирный Фестиваль короткометражных фильмов shnit Shorts
На два дня Самара станет центром развития инноваций в области робототехники
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные