Девочка создала успешную компанию в 10 лет. Как это возможно
23 мая 2019 20:18
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Концепцию Мехта разработала в 7 лет. Тогда отец, инженер Intel Ракеш Мехта, обучал девочку программированию, и она поняла, что хотела бы поделиться знаниями с другими в доступной форме.
Самайра зарабатывает в 10 лет больше, чем кто-либо. Ей гордятся Microsoft, Google и Мишель Обама.
Сюжет игры: кролик должен съесть морковку и дойти до финальной точки.
В ходе каждого раунда игроки обучаются сначала базовым принципам, вроде последовательностей и условных обозначений. А затем переходят к более сложным этапам, которые рассказывают про циклы, функции, стек, списки, параллелизм, наследование и многое другое.
После успеха CoderBunnyz Мехта выпустила вторую игру — CoderMindz. Её целью является обучение детей основам искусственного интеллекта и программированию на Java.
За последний год компания Мехты принесла основательнице более $200 тыс. или 13 млн рублей. Продано больше 6 тысяч игр.
Уже организована целая рабочая цепочка: Мехта наняла сотрудников для упаковки заказов, а Amazon занимается доставкой.
Сейчас CoderBunnyz и CoderMindz используются в школах, библиотеках и компаниях, вроде Facebook, Microsoft и Intel, где девочка периодически проводит семинары для работодателей и их детей. И рассказывает о том, как привлечь молодых людей к программированию.
Успех девочки заметили и другие важные представители индустрии. Директор по культуре Google Стейси Салливан уверена, что в будущем Мехта откроет свою большую компанию.
Салливан пригласила ее стать главным спикером на технологической конференции Diversity in Tech в Сан-Франциско. После этого Самайру звали выступить в Microsoft, а также на Girls’ Festival.
Мишель Обама написала восторженное письмо, в котором рассказала, как гордится подобными Самайре детьми.
Сейчас Самайра копит деньги на обучение в Стэнфорде и что-то отдаёт на благотворительность. Её ждёт большое будущее.
А еще вы можете последить за ее творчеством. На сайте CoderBunnyz девочка берет интервью у людей из технологической, образовательной, игровой и других сфер.
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