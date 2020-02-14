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Rolls-Royce Cullinan – самый большой и дорогой кроссовер в мире.
Что внутри Rolls-Royce Cullinan за 30 миллионов рублей
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Новости /  В мире  

Что внутри Rolls-Royce Cullinan за 30 миллионов рублей

14 февраля 2020 22:29
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Rolls-Royce Cullinan – самый большой и дорогой кроссовер в мире.
Он назван в честь самого крупного в истории алмаза «Звезда Африки» (3106,75 карата!), найденного в шахте Томаса Куллинана. Сейчас этот алмаз украшает Корону Британской империи, передает iphones.ru.

Чтобы украсить автомобильным брильянтом собственный автопарк, придется заплатить минимум 30 миллионов рублей. Возникает логичный вопрос – за что просят такие безумные деньги? Мы разобрались.

1. Настоящий трон вместо сидений

Места в этом автомобиле хватит даже очень высокому человеку. Длина автомобиля составляет 5,3 метра, а ширина почти 2,2 Это официально делает его самым большим серийным внедорожником в мире. Bentley Bentayga? Длиннобазный Range Rover? Cadillac Escalade? Забудьте.

Rolls-Royce Cullinan такой же огромный, как тот легендарный алмаз из Южной Африки.

Соответственно, свободного пространства в салоне здесь очень много. Для пассажиров заднего ряда можно выбрать вариант исполнения автомобиля — с большим диваном сзади или с индивидуальными царскими креслами с массажными функциями.

Во втором случае между сиденьями в подлокотнике будут спрятаны холодильник с регулировкой температуры и бокалы под шампанское и виски с графином для последнего.

Ну, потому что Cristal нужно пить охлажденным, а как иначе?

2. Огромные двери, открывающиеся в разные стороны

Двери в салонe Rolls-Royce Cullinan огромные! Они распахиваются в разные стороны, полностью прикрывают пороги от грязи, и главное — имеют электропривод.

Негоже лорду пачкаться и дверьми хлопать.

3. Очень толстые стекла, потрясающая звукоизоляция

Стекла в боковых дверях поражают своей толщиной. Можно подумать, что они бронированные. Так и есть, только защищают они не от выстрелов, а от уличного шума.

Инженеры Rolls-Royce Cullinan, естественно, уделили звукоизоляции салона особое внимание.

Например, в случае варианта с двумя раздельными креслами за ними ставится дополнительная стеклянная шупопоглощающая перегородка, которая полностью отделяет седоков от багажа.

Чтобы мешки с картошкой во время активной езды не громыхали в огромном багажнике.

4. Удобные сидушки для рыбалки в багажнике

Дверь багажника разделена на две независимые части, создатели ласково называют ее «застежка».

Но самое интересное, что в багажнике можно установить небольшие сиденья с коктейльным столиком, оснащенные электроприводами. Причем инженеры даже предусмотрели подставки для бокалов шампанского, которые входят в стандартную комплектацию.

Правда, место для крепления удочек не предусмотрели. Рыбачить с борта Rolls-Royce Cullinan придется без дополнительных помощников.

5. В салоне есть Wi-Fi, встроенные зонтики, массажные кресла и многое другое

Интерьер Rolls-Royce Cullinan – это мир роскоши и богатства. Качество отделки соответствует цене и статусу автомобиля. Здесь исключительно натуральные материалы, удобство в мелочах и бесконечное чувство заботы от создателей.

Традиционные для Rolls-Royce зонтики, спрятаны в задних дверях и сохнут благодаря специальной системе вентиляции. Цвет зонтика можно заказать в цвет обивки салона или любого другого оттенка.

Выдвижные столики для пассажиров оснащены сенсорными дисплеями для управления навигационной и медиа-развлекательной системой, а также и массажными креслами. Причем, конечно же, в автомобиле предусмотрена точка доступа Wi-Fi.

Наконец, климат-контроль разделен на точечные зоны. Например, можно настроить систему таким образом, чтобы в лицо дул прохладный воздух, а в ноги подавался теплый.

Rolls-Royce Cullinan постоянно заботится о комфорте водителя и пассажиров.

6. Умный Off Road


Несмотря на то, что Cullinan считается внедорожником, в салоне предусмотрена всего лишь одна единственная клавиша «Off Road».

Никаких особых дополнительных настроек (хотя можно отключить систему стабилизации и трекшн-контроль).

Автомобиль сам поймет, в каких условиях оказался и на какой тип бездорожья выехал, и подстроится под новые требования. Но самое главное, он сохранит идеальную плавность хода.

Не хватало еще, чтобы на грунтовке водителя или пассажира укачивало.

7. Почти всё можно заказать под себя, даже прострочку сидений

Стоит ли говорить, что при заказе автомобиля в конфигураторе просто бесконечное количество вариантов отделки интерьера?

Разные сорта дерева и разноцветная кожа различных текстур. Здесь даже прострочку в сиденьях можно подобрать отдельно.

Но самое необычное, что даже знаменитую статуэтку богини Ники, украшающую капот автомобиля, можно заказать из определенного материала. «Дух экстаза» может быть выполнена из металла, золота, серебра, карбона и даже хрусталя.

Когда покупаешь один из самых дорогих автомобилей мира, но все равно хочешь выделиться из толпы. Во всем.

Объем двигателя Cullinan – 6,75 л, мощность – 571 л.с., что позволяет разогнать 2,7 тонную машину до «сотни» всего за 5,1 секунду. Конечно, это не рекорд. Но когда, Rolls-Royce гнался за скоростью?

Да и вообще, когда Rolls-Royce вообще куда-то гнался?

Здесь не о цифрах мощности, объеме багажника и высоте клиренса. Здесь о философии, комфорте и ощущении превосходства. Вот за это и придется заплатить 30 млн рублей. 



Фото:   соцсети
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