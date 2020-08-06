Что известно о взрыве в порту Бейрута

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По последним данным, в результате взрыва погибли более 130 человек, 5 тыс. пострадали. Городские больницы переполнены и пострадавших направляют в окрестности Бейрута.Обрушились фасады зданий, расположенных поблизости от порта, по всему городу повреждены жилые дома и офисы. Повреждено здание российского посольства, пострадала одна его сотрудница. Также сообщается о повреждениях зданий других дипмисий, в том числе и посольства Финляндии, которое находится в двух километрах от места взрыва.Губернатор Марван Аббуд сообщил, что нанесенный ущерб превышает $3 млрд, 300 тысяч ливанцев остались без жилья, разрушения от взрывной волны затронули половину столицы. Кроме того, по его словам, в порту был разрушен элеватор с запасом зерна.В результате ЧП погиб генсек ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали семья и советники премьера Ливана Хасана Диаба.При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН. Также ранена временная поверенная в делах кипрского посольства.Взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5, сообщили иорданские сейсмологи. Его отголоски были слышны даже в столице Кипра Никосии - за 250 км от Бейрута.Бейрут объявлен районом бедствия. В городе введен режим ЧП на две недели.По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с судна Rhosus еще шесть лет назад.По данным источника, 4 августа в одном из складских помещений порта начался пожар, который затем перекинулся на склад с селитрой, после чего последовал взрыв. Источник указал, что инспекция, занимавшаяся проблемой хранения взрывоопасных веществ на территории порта, обращала внимание на нарушения еще шесть месяцев назад. Однако никаких мер принято не было.Глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер заявил, что таможня и Главное управление общественной безопасности неоднократно просили вывезти опасные грузы с территории порта, однако их просьбы игнорировались в течение шести лет.Как заявил глава МВД Мухаммед Фахми, власти Ливана сами проведут расследование и не считают необходимым участие в нем международных экспертов. Расследование всех обстоятельств произошедшего власти обещают завершить в течение пяти дней.Владельцем судна, с которого, предположительно, была конфискована аммиачная селитра, оказался предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин.Правительство Ливана распорядилось поместить под домашний арест администрацию порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за взрыв.Президент Ливана Мишель Аун созовет заседание Высшего совета обороны страны. Он распорядился оказывать медпомощь за счет госсредств, а также предоставить временное жилье всем, чьи дома и имущество пострадали.Губернатор Бейрута сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки".5 августа объявлено в Ливане днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Мишелю Ауну.Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь через международные организации.Помощь также предложили многие страны региона. Катар отправит в Ливан полевые госпитали, Иран - врачей, лекарства и девять тонн продовольствия, Ирак и Кувейт окажут срочную медицинскую помощь, детали которой не раскрываются. Готовность оказать поддержку ближневосточной республике выразила и Турция. Самолет Минобороны Турции доставил в Бейрут медпомощь. Кипр сообщил, что готов принять пострадавших и отправить в страну своих врачей.Франция и Чехия уже направили помощь, а Австралия, Канада, Мексика, Польша и США выразили готовность. Канада выделит $3,8 млн на оказание помощи Ливану. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что находится на связи с ливанским Минздравом, чтобы при необходимости обеспечить поставки продовольствия.МЧС России направляет мобильный госпиталь, а также спасателей "Центроспаса" и специалистов Роспотребнадзора, которые везут с собой лабораторию для выявления заразившихся коронавирусом.ВОЗ направила средства для лечения травм и хирургические материалы для помощи пострадавшим.Германия выделяет €1 млн для пунктов оказания первой помощи в Бейруте и снабжения пострадавших медикаментами.Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан. Саудовская Аравия направит в страну гуманитарную помощь.Фото: REUTERS/Mohamed Azakir / РБК