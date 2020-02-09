Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%
9 февраля 2020 15:26
93
Согласно ежедневной статистике, за 3 февраля в Китае выявили 3235 заболевших, из них за пределами провинции Хубэй — 890, 4 февраля — 3887 и 731 соответственно, 5 февраля — 3694 и 707, 6 февраля — 3143 и 696, 7 февраля — 3399 и 558, 8 февраля — 2656 и 509.
По словам Ми Фэна, положительная динамика "демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания".
Эпидемия вирусной пневмонии
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 37,5 тысячи, умерли 813 человек, 2152 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Для борьбы с распространением вируса правительство России приняло решение закрыть участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить авиаперелеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
595
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2416
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
930
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1998
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1527
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1124
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
107
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1132
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1626
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1640
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1952
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3073
Мероприятия