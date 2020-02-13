Четырёх человек спасли после месяца дрейфа в Тихом океане без еды и воды

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12 человек отправились на небольшом судне из Бугенвиля (самый большой из Соломоновых островов, располагающийся восточнее Папуа — Новой Гвинеи) на атолл Килинаилау в 86 километрах, чтобы отпраздновать католическое Рождество. Вскоре лодка перевернулась, несколько человек утонули сразу, остальным удалось вычерпать воду и забраться внутрь.Несколько раз мимо проходили рыбацкие суда, но они были слишком далеко и не видели сигналов о помощи. Выжившие питались кокосовыми орехами, проплывавшими мимо, и собирали в миску дождевую воду.— Одна пара умерла, остался только их младенец, которого я держал на руках. Однако вскоре умер и он, — рассказал спасшийся молодой человек Доминик Сталли, с трудом сдерживавший эмоции во время рассказа о трагедии.За четыре недели лодка преодолела около двух тысяч километров и приблизилась к острову Новая Каледония. К тому времени в живых оставалось только четыре человека из двенадцати: Сталли, юноша примерно 20 лет и женщина с 12-летней дочерью. 23 января их подобрало рыболовное судно.Спустя ещё неделю пострадавшие были доставлены в больницу города Хониара — столицы Соломоновых островов. Они находились в состоянии крайнего истощения и сейчас проходят лечение.Фото: соцсети