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Новости /  В мире  

Четырёх человек спасли после месяца дрейфа в Тихом океане без еды и воды

13 февраля 2020 14:59
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Всего на лодке было 12 человек, многие из них погибли ещё при кораблекрушении.
Четырёх человек спасли в Тихом океане после того, как они дрейфовали на лодке целый месяц без еды и воды, передает life.ru со ссылкой на издание Solomon Star.

12 человек отправились на небольшом судне из Бугенвиля (самый большой из Соломоновых островов, располагающийся восточнее Папуа — Новой Гвинеи) на атолл Килинаилау в 86 километрах, чтобы отпраздновать католическое Рождество. Вскоре лодка перевернулась, несколько человек утонули сразу, остальным удалось вычерпать воду и забраться внутрь.

Несколько раз мимо проходили рыбацкие суда, но они были слишком далеко и не видели сигналов о помощи. Выжившие питались кокосовыми орехами, проплывавшими мимо, и собирали в миску дождевую воду.

— Одна пара умерла, остался только их младенец, которого я держал на руках. Однако вскоре умер и он, — рассказал спасшийся молодой человек Доминик Сталли, с трудом сдерживавший эмоции во время рассказа о трагедии.

За четыре недели лодка преодолела около двух тысяч километров и приблизилась к острову Новая Каледония. К тому времени в живых оставалось только четыре человека из двенадцати: Сталли, юноша примерно 20 лет и женщина с 12-летней дочерью. 23 января их подобрало рыболовное судно.

Спустя ещё неделю пострадавшие были доставлены в больницу города Хониара — столицы Соломоновых островов. Они находились в состоянии крайнего истощения и сейчас проходят лечение. 


Фото: соцсети
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