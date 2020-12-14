Четыре страны ЕС не будут участвовать в бизнес-форуме "Европа-Иран" из-за казни журналиста

Послы Франции, Германии, Австрии и Италии не будут участвовать в бизнес-форуме "Европа-Иран", запланированном на 14 декабря, в связи с казнью главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама, осужденного за сотрудничество с зарубежными разведками, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении французского МИД в Twitter.
"По причине варварской и неприемлемой казни журналиста Рухоллы Зама Франция, наряду с Германией, Австрией и Италией, отменяет участие своего посла в бизнес-форуме "Европа-Иран", который запланирован на 14 декабря", - говорится в сообщении.
12 декабря утром в Иране был приведен в исполнение смертный приговор руководителю новостного портала Amad News. Министерства иностранных дел ряда стран, включая ФРГ, Францию и Италию, выступили с осуждением этого поступка. Так, французская сторона назвала казнь "серьезным нападением на свободу выражения мнений и свободу прессы в Иране".
14 октября 2019 года агентство IRNA опубликовало информацию о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Он был обвинен в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Зам был известен как журналист и активист, осуществлявший свою деятельность из-за рубежа. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно Зам занимался освещением акций протеста в Иране в 2017-2018 годах.
Фото: соцсети
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий