Четыре страны ЕС не будут участвовать в бизнес-форуме "Европа-Иран" из-за казни журналиста

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Послы Франции, Германии, Австрии и Италии не будут участвовать в бизнес-форуме "Европа-Иран", запланированном на 14 декабря, в связи с казнью главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама, осужденного за сотрудничество с зарубежными разведками, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении французского МИД в Twitter.

"По причине варварской и неприемлемой казни журналиста Рухоллы Зама Франция, наряду с Германией, Австрией и Италией, отменяет участие своего посла в бизнес-форуме "Европа-Иран", который запланирован на 14 декабря", - говорится в сообщении.

12 декабря утром в Иране был приведен в исполнение смертный приговор руководителю новостного портала Amad News. Министерства иностранных дел ряда стран, включая ФРГ, Францию и Италию, выступили с осуждением этого поступка. Так, французская сторона назвала казнь "серьезным нападением на свободу выражения мнений и свободу прессы в Иране".

14 октября 2019 года агентство IRNA опубликовало информацию о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Он был обвинен в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Зам был известен как журналист и активист, осуществлявший свою деятельность из-за рубежа. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно Зам занимался освещением акций протеста в Иране в 2017-2018 годах.

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