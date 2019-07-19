Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
19 июля 2019 23:13
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Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, передает РБК со ссылкой на Reuters. Материал агентства о роли Темерко в британской политике построен в том числе на разговорах с экс-менеджером российской компании.
По словам Темерко, группа депутатов была недовольна провалами Мэй в процессе Brexit. О своей роли в попытке сместить премьера бизнесмен не сообщил, но один из членов партии на условиях анонимности сказал агентству, что он очень поддерживал попытку сместить Мэй.
Бизнесмен сказал, что присоединился к действовавшей против Мэй группе, потому что считал, что ей следует занять более гибкую позицию на переговорах с ЕС.
Руководитель этой группы депутатов Джейкоб Могг, однако, сказал агентству, что Темерко с ними никак не связан и что он лично с ним не знаком. Представитель Терезы Мэй переадресовал запрос в Консервативную партию, там не ответили.
Чем известен Темерко
Британский и российский бизнесмен украинского происхождения во время событий 1991 года выступал на стороне Бориса Ельцина и в 1992 году был избран в состав Верховного Совета, где занимался в том числе выводом советских войск из Германии. В 2000 году перешел работать в ЮКОС, где стал зампредом правления и членом совета директоров. После ареста Михаила Ходорковского стал вице-президентом компании.
В 2005 году Темерко покинул Россию, где на него завели уголовное дело о хищении акций «Енисейнефтегаза», и перебрался в Великобританию, которая отказалась его выдать.
О том, что Темерко спонсирует британских консерваторов, известно давно: Financial Times называла его одним из главных спонсоров партии еще в 2014 году.
О чем еще пишет Reuters
- Темерко называет Бориса Джонсона, бывшего министра иностранных дел Великобритании и основного кандидата на пост нового премьера, своим другом, однако в последнее время, говорится в статье, пытается дистанцироваться от него.
- Темерко назвал главу ФСБ Николая Патрушева добропорядочным семьянином.
- Другой топ-менеджер ЮКОСа — Леонид Невзлин заявил агентству, что у Темерко были связи с российскими спецслужбами. Темерко заявил агентству, что, работая на ЮКОС, он отвечал за связи компании с госструктурами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Темерко не связан с Кремлем или российскими властями.
По словам Темерко, группа депутатов была недовольна провалами Мэй в процессе Brexit. О своей роли в попытке сместить премьера бизнесмен не сообщил, но один из членов партии на условиях анонимности сказал агентству, что он очень поддерживал попытку сместить Мэй.
Бизнесмен сказал, что присоединился к действовавшей против Мэй группе, потому что считал, что ей следует занять более гибкую позицию на переговорах с ЕС.
Руководитель этой группы депутатов Джейкоб Могг, однако, сказал агентству, что Темерко с ними никак не связан и что он лично с ним не знаком. Представитель Терезы Мэй переадресовал запрос в Консервативную партию, там не ответили.
Чем известен Темерко
Британский и российский бизнесмен украинского происхождения во время событий 1991 года выступал на стороне Бориса Ельцина и в 1992 году был избран в состав Верховного Совета, где занимался в том числе выводом советских войск из Германии. В 2000 году перешел работать в ЮКОС, где стал зампредом правления и членом совета директоров. После ареста Михаила Ходорковского стал вице-президентом компании.
В 2005 году Темерко покинул Россию, где на него завели уголовное дело о хищении акций «Енисейнефтегаза», и перебрался в Великобританию, которая отказалась его выдать.
О том, что Темерко спонсирует британских консерваторов, известно давно: Financial Times называла его одним из главных спонсоров партии еще в 2014 году.
О чем еще пишет Reuters
- Темерко называет Бориса Джонсона, бывшего министра иностранных дел Великобритании и основного кандидата на пост нового премьера, своим другом, однако в последнее время, говорится в статье, пытается дистанцироваться от него.
- Темерко назвал главу ФСБ Николая Патрушева добропорядочным семьянином.
- Другой топ-менеджер ЮКОСа — Леонид Невзлин заявил агентству, что у Темерко были связи с российскими спецслужбами. Темерко заявил агентству, что, работая на ЮКОС, он отвечал за связи компании с госструктурами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Темерко не связан с Кремлем или российскими властями.
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