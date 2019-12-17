Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
17 декабря 2019 14:22
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Решение вынесла коллегия специального суда: двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания.
По данным следователей, Мушарраф, занимавший пост главы Пакистана с 2001 по 2008 год, совершил государственную измену в 2007-м, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Уголовное дело против Мушаррафа завели в 2013 году, это было инициативой правительства.
В марте 2016-го, после того, как Верховный суд исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае и, по версии следствия, скрывается от правосудия.
Фото: REUTERS/Mian Khursheed/"Известия"
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