Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

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Как уточняется, свадьба состоялась в прошлые выходные в Париже. На торжество пара пригласила лишь самых близких друзей, в том числе звезду сериала "Очень странные дела" Майю Турман-Хоук и журналиста Дерека Бласберга.Российский олигарх Роман Абрамович и галерист Дарья Жукова расстались в 2017 году после десяти лет совместной жизни.