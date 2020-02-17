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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

17 февраля 2020 15:33
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Экс-ведущая британского реалити-шоу «Остров любви» умерла в возрасте 40 лет.
Актриса и телеведущая, бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне, передает газета "Известия". Об этом сообщил CNN со ссылкой на ее адвоката.

По данным телеканала, экс-ведущая британского реалити-шоу «Остров любви» умерла в возрасте 40 лет. Ее тело обнаружили в ее квартире на востоке Лондона 15 февраля. Также информацию о смерти подтвердила ее семья, пишет «Газета.ру».

Кэролайн Флэк была ведущей английского радио и телевидения, в 2015 году вела шоу X Factor, с 2015 по 2019 годы вела шоу «Остров любви», кроме того, она снималась в сериале «Зашибись!» (2002 – 2004) и не только. Как отмечет «Федеральное агентство новостей», ранее телезвезду обвиняли в нападении на своего возлюбленного, модель и теннисиста Льюиса Бертона. По словам ее адвоката, Флэк была подавлена из-за этих обвинений и отвергала их. Суд по этому делу должен был пройти в марте 2020 года.

Отмечается, что причиной нападения на Бертона могла послужила его тайная переписка с любовницей. Телеведущая якобы прочла ее, затем разозлилась, схватила настольную лампу и ударила его по голове, пока тот спал. Ее отпустили под залог и запретили приближаться к Бертону и его дому. Сам Бертом просил считать себя не потерпевшим, а свидетелем по данному делу. При этом мужчина подал на свою возлюбленную в суд. Несмотря на то что затем мужчина забрал заявление, полиция продолжила расследование.

Как пишет Nzherald.co.nz, у Флэк был короткий роман с принцем Гарри, с которым она познакомилась через общих друзей в 2009 года. Тогда же они стали встречаться. Когда об их связи узнали журналисты, из-за общественного давления принцу Гарри и Кэролайн пришлось расстаться. 



Фото из открытых источников
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