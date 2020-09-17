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Бывшая американская модель обвинила Трампа в домогательствах в 1997 году

17 сентября 2020 16:56
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По словам Эми Доррис, инцидент произошел 5 сентября 1997 года возле туалетов у ложи для почетных гостей на Открытом чемпионате США по теннису.

Бывшая американская модель Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, которые, по ее утверждению, имели место 23 года назад, передает ТАСС. Об этом женщина сообщила в опубликованном в четверг интервью британской газете The Guardian

По ее словам, инцидент произошел 5 сентября 1997 года возле туалетов у ложи для почетных гостей на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Доррис, которой в момент описываемых событий было 24 года, рассказала, что нынешний глава Белого дома якобы домогался до нее. По словам Доррис, проживающей теперь в штате Флорида, Трамп действовал против ее воли.

В качестве доказательств она предоставила билет на теннисный турнир, ежегодно проходящий в Нью-Йорке, а также несколько фотографий. На одной видно, что она стоит в компании нескольких людей, а Трамп, судя по всему, обнимает ее за талию. На другой она сидит в ложе на матче с Трампом и своим молодым человеком Джейсоном Бинном. Последний называл себя другом Трампа, уточняет газета.

Издание также пишет, что история о якобы имевших место домогательствах подтверждается рассказами друга Доррис и ее матери, которым женщина сразу рассказала о произошедшем, а также словами друзей и психотерапевта, которым она поведала об этом в последующие годы. Решение рассказать об этой истории спустя столько лет Доррис мотивировала тем, что она хочет стать примером для подражания для своих дочерей, показать им, что она дала отпор тому, кто вел себя неподобающим образом.

The Guardian уточняет, что адвокаты Трампа самым решительным образом отвергли утверждения Доррис. Они также задались вопросом, почему на службе в память о застреленном итальянском модельере Джанни Версаче (1946-1997), которая прошла через несколько дней после описываемых событий, Доррис села рядом с Трампом, хотя могла этого не делать.

Еще в конце 2016 года свыше десятка женщин выступили с утверждениями о том, что Трамп их домогался. Президент неоднократно отрицал все обвинения, называя их сфабрикованными. Трамп также говорил, что американские СМИ специально публикуют заявления пытающихся оговорить его женщин, чтобы скомпрометировать президента в глазах общественности.

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