Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций

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"К традиционным ракетам в ближайшие десять лет или около того могут добавиться новые, которые будут внешне напоминать самолеты. В свою очередь, космические аппараты-роботы, отправляемые на другие планеты, могут быть любого вида и размера. Уменьшение размеров этих аппаратов позволяет выполнять большее количество задач. Маленькие дроны-вертолеты, предназначенные для изучения Марса, сейчас находятся на стадии разработки", - рассказал Миллард в интервью РИА Новости, приуроченном к Дню космонавтики.Среди наиболее перспективных технологий эксперт назвал ракетные двигатели, способные использовать атмосферный кислород, а также создание миниатюрных компонентов, позволяющих осуществлять задачи с микро-, нано- и даже фемтоспутниками и космическими зондами.Ключевыми задачами в космосе останутся освоение Марса и Луны, убежден Миллард."Это точно будут Луна и Марс, международные игроки будут рассматривать возможность полетов к окололунному пространству и далее к Марсу. При этом появятся новые национальные игроки, которые будут стараться создать исследовательские станции на Луне", - сказал он, отметив, что увеличение количества компаний, работающих на запуски ракет, означает снижение в будущем стоимости космических экспериментов и создание потенциальной возможности для увеличения числа миссий.Будет постепенно улучшаться и бытовая жизнь космонавтов, качество которой уже и уже и так заметно повысилось в последние годы, однако рассчитывать на то, что все будет "как в кино", не стоит, убежден эксперт."Не так много изменилось с момента создания МКС. Но с точки зрения качества жизни астронавтов, им теперь гораздо легче общаться с оставшимися на Земле родными и друзьями, и, хоть и немного, но все же заметно, улучшилось их меню", - сказал он.Ответ же на главный вопрос, испокон веков волновавший человечество – о существовании внеземных цивилизаций – все же, скорей всего, не изменится, считает собеседник агентства."Поиск форм разумной жизни всегда интересовал астрономов, но на данный момент никаких свидетельств существования таких форм нет. Однако космос настолько огромен, что даже если бы такие формы существовали, мы о них вряд ли бы когда-нибудь узнали. Обнаружение свидетельств простейших жизненных форм возможно, учитывая растущую мощность космических телескопов, выявляющих в атмосферах экзопланет (внесолнечных планет – ред.) различные газы (кислород, метан и так далее), которые могут свидетельствовать о возможных жизненных процессах", - подытожил специалист Музея науки.