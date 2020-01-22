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Новости /  В мире  

Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit

22 января 2020 23:19
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Теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза, теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая, передает РИА Новости.

Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля), после чего начнется переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

Британские депутаты-консерваторы страстно хотят, чтобы выход их страны из ЕС был красивым, праздничным и запоминающимся. Но, как и сам процесс покидания дружной европейской семьи, даже час "х" – 31 января – превращается в организационно-политическую какофонию.

Будущее после Brexit

Ранее Минфин Британии заявил, что глава ведомства Саджид Джавид планирует 11 марта представить парламенту проект бюджета страны, содержащий "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.

В законопроекте будут содержаться вопросы, касающиеся налогообложения, о которых ранее заявляла Консервативная партия, а также предложения по инвестициям.

Министр также намерен скорректировать главу о фискальной ответственности, дополнив ее новыми правилами, касающимися преимуществ низкой ключевой ставки в "ответственном и правильном инвестировании" и контроле над уровнем госдолга.

Особое внимание будет уделено статье государственных расходов в части финансирования системы здравоохранения, образования, полиции и увеличению уровня прожиточного минимума. 
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