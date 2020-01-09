Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

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За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321. Документ поступает на рассмотрение верхней палаты после чего должен получить одобрение королевы.После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.Фото из открытых источников