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Новости /  В мире  

Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

9 января 2020 23:34
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Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января.
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС, передает РИА Новости. Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января.

За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321. Документ поступает на рассмотрение верхней палаты после чего должен получить одобрение королевы.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах. 



Фото из открытых источников
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