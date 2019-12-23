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Новости /  В мире  

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

23 декабря 2019 20:42
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Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Россией можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос журнала The Spectator о том, приходилось ему менять когда-либо свое мнение, передает РИА Новости.

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.

Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Россией можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна, вместе с которой Британия боролась с фашизмом.

"Очень, очень прискорбно, что я ошибался", — заявил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Британии из Евросоюза. Он сравнил эту идею с теорией о Бермудском треугольнике. 
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