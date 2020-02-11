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Новости /  В мире  

Более тысячи человек скончались в Китае от коронавируса нового типа

11 февраля 2020 23:08
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К настоящему моменту количество выздоровевших пациентов достигло 3996 человек.
За минувшие сутки количество жертв коронавируса нового типа увеличилось на 108 человек, в общей сложности скончалось 1016 заражённых. Такие данные приводит Государственный комитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения, передает life.ru.

— По состоянию на 24:00 10 февраля (19:00 мск) число подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 42 638, количество летальных исходов составило 1016, — говорится в сообщении.

К настоящему моменту количество выздоровевших пациентов достигло 3996 человек.

Отмечается, что наибольшее число инфицированных было зарегистрировано на территории провинции Хубэй, где был зафиксирован очаг распространения инфекции, — 31 738 человек, из которых скончалось 974, ещё 5046 находятся в критическом состоянии и 1298 — в тяжёлом.

Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй количество заражённых коронавирусом, которым удалось излечиться, достигло 2222 человек. 



Фото:   соцсети
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