Более тысячи человек скончались в Китае от коронавируса нового типа
11 февраля 2020 23:08
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— По состоянию на 24:00 10 февраля (19:00 мск) число подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 42 638, количество летальных исходов составило 1016, — говорится в сообщении.
К настоящему моменту количество выздоровевших пациентов достигло 3996 человек.
Отмечается, что наибольшее число инфицированных было зарегистрировано на территории провинции Хубэй, где был зафиксирован очаг распространения инфекции, — 31 738 человек, из которых скончалось 974, ещё 5046 находятся в критическом состоянии и 1298 — в тяжёлом.
Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй количество заражённых коронавирусом, которым удалось излечиться, достигло 2222 человек.
Фото: соцсети
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