Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 24 июня, 01:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/06:
USD 63.13
-0.26
EUR 71.35
-0.2
Новости /  В мире  

Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия дефектов модели 737 MAX

23 июня 2019 22:47
131
К коллективному иску присоединились более 400 пилотов, выяснил телеканал ABC News. Американский производитель самолетов, уверены они, скрывал недостатки в конструкции лайнера модели 737 MAX.
Более 400 пилотов присоединились к коллективному иску против американского производителя самолетов Boeing, передает РБК. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает телеканал ABC News.

Истцы, по его данным, обвиняют компанию в «беспрецедентном сокрытии недостатков в конструкции» лайнера Boeing 737 MAX, который, по информации канала, стал одной из самых продаваемых моделей компании.

В связи с этим пилоты, продолжает ABC News, требуют от Boeing «миллионные компенсации». Конкретную сумму, указанную в иске, канал не называет. Это заявление, по его данным, стало первым подобным иском, поданным пилотами, квалифицированными для управления лайнерами серии 737 MAX.

После того как полеты этой модели были приостановлены, из-за решений Boeing, утверждают истцы, они пострадали от финансовых потерь и психических расстройств.

Инициатором иска, отмечает канал, стал некий человек, известный как Pilot X. По информации ABC News, «боясь мести со стороны Boeing и дискриминации со стороны его клиентов», он пожелал остаться анонимным. Заявление в суд он подал в пятницу, 21 июня. В иске, согласно документу, обозначены его требования, а также требования еще более 400 его коллег, работающих с ним в одной авиакомпании.

Дефекты в конструкции Boeing 737 MAX, о которых идет речь, «ожидаемо привели к крушению двух самолетов этой модели и последующему запрету на их полеты по всему миру», говорится в документе. В связи с этим пилоты, отмечается в иске, «продолжают страдать из-за значительных потерь в заработной плате».

В заявлении, указывает ABC News, говорится о «неоднозначном» решении производителя лайнеров оснастить Boeing 737 MAX автоматизированным программным обеспечением, которое известно как система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Она управляет рулями на хвосте самолета и отвечает за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси).

Самолету эта система необходима, так как из-за особенностей конструкции во время полета у него задирается нос. Система это корректирует на основе информации с датчиков. Прежде эксперты утверждали, что причиной крушения двух самолетов могла стать именно неисправность этих датчиков.

Иск пилотов будет рассмотрен в чикагском суде. Слушания по нему, отмечает ABC News, назначены на 21 октября.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
282
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
461
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
415
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
384
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
485
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
475
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
501
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
395
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
648
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
669
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
407
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
724
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартовал веломарафон "Самарская Лука"
22 июня в Самаре пройдет бесплатный кинопоказ в летнем кинотеатре в парке Гагарина
Самарские учителя истории и учитель английского стали лучшими в «Диктанте Победы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные