Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия дефектов модели 737 MAX

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Истцы, по его данным, обвиняют компанию в «беспрецедентном сокрытии недостатков в конструкции» лайнера Boeing 737 MAX, который, по информации канала, стал одной из самых продаваемых моделей компании.В связи с этим пилоты, продолжает ABC News, требуют от Boeing «миллионные компенсации». Конкретную сумму, указанную в иске, канал не называет. Это заявление, по его данным, стало первым подобным иском, поданным пилотами, квалифицированными для управления лайнерами серии 737 MAX.После того как полеты этой модели были приостановлены, из-за решений Boeing, утверждают истцы, они пострадали от финансовых потерь и психических расстройств.Инициатором иска, отмечает канал, стал некий человек, известный как Pilot X. По информации ABC News, «боясь мести со стороны Boeing и дискриминации со стороны его клиентов», он пожелал остаться анонимным. Заявление в суд он подал в пятницу, 21 июня. В иске, согласно документу, обозначены его требования, а также требования еще более 400 его коллег, работающих с ним в одной авиакомпании.Дефекты в конструкции Boeing 737 MAX, о которых идет речь, «ожидаемо привели к крушению двух самолетов этой модели и последующему запрету на их полеты по всему миру», говорится в документе. В связи с этим пилоты, отмечается в иске, «продолжают страдать из-за значительных потерь в заработной плате».В заявлении, указывает ABC News, говорится о «неоднозначном» решении производителя лайнеров оснастить Boeing 737 MAX автоматизированным программным обеспечением, которое известно как система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Она управляет рулями на хвосте самолета и отвечает за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси).Самолету эта система необходима, так как из-за особенностей конструкции во время полета у него задирается нос. Система это корректирует на основе информации с датчиков. Прежде эксперты утверждали, что причиной крушения двух самолетов могла стать именно неисправность этих датчиков.Иск пилотов будет рассмотрен в чикагском суде. Слушания по нему, отмечает ABC News, назначены на 21 октября.