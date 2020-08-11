Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

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Bloomberg не приводит точную сумму, которой, по данным его специалистов, располагает на данный момент глава американской корпорации. При этом агентство подчеркивает, что состояние Кука превысило миллиард долларов на фоне роста стоимости акций Apple. За минувшую неделю их цена выросла на Нью-Йоркской фондовой бирже почти на 5%. Капитализация компании превышает на данный момент $1,9 трлн.Оценка состояния Кука проводилась на основе данных из открытых источников, указывает Bloomberg. При этом эксперты агентства не исключают, что в реальности она может оказаться ниже $1 млрд ввиду того, что глава Apple мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.В минувший четверг компания Apple сообщила, что зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса. По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка компании составила $59,7 млрд, а чистая прибыль - $11,3 млрд. Оба показателя продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом в 2019 финансовом году. Тогда выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль - $10 млрд.Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную продукцию.Фото: Evan Agostini/Invision/AP/ТАСС