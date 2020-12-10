Белоруссия из-за коронавируса закроет выезд из страны с 20 декабря

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Белоруссия через десять дней, 20 декабря, приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, сообщается в постановлении Совета министров. Решение принято на фоне пандемии COVID-19.

Согласно документу, выезд будет закрыт в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах через государственную границу Белоруссии. Запрет не касается лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей воздушных и морских судов, поездных бригад и командировочных.

Помимо этого под запрет не попадают белорусы, которые намерены покинуть страну по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги); лица, нуждающиеся в получении медицинской помощи (при наличии подтверждения); люди с видом на жительство или иным документом, подтверждающим право на постоянное проживание в иностранном государстве (к месту постоянного проживания); а также работающие или учащиеся на территории иностранного государства.

Также документ изменяет порядок въезда в Белоруссию для иностранцев. С 20 декабря они должны будут иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за трое суток до планируемого пересечения границы. При отсутствии справки во въезде будет отказано, сообщает Коммерсантъ.